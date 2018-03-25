Rusya’da alışveriş merkezinde yangın: 64 ölü

Rusya Acil Durum Bakanı, şehir merkezindeki alışveriş merkezinde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 64'e yükseldiğini açıkladı. Ölenler arasında çocuklar da var.
4 kişi gözaltında
AVM'deki 16 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Komite, yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, AVM'nin en üst katında çıkmıştı. Burada, sinema salonları ve çocuk oyun alanları vardı.
Kaynak: AA, Reuters