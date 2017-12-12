Rusya Yemen'deki Büyükelçiliğini kapatıyor

Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Yemen'deki Büyükelçiliğini geri çekeceğini ve büyükelçilik çalışanlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışacağını belirtti.

Zakharova, büyükelçiliğin Sana'dan çekilmesine gerekçe olarak Husilerle Suudi Arabistan destekli yönetim arasında gittikçe derinleşen karışık durumu gösterdi.

Rusya Büyükelçisi Vladimir Dedushkin bir yıldan beri Riyad'da çalışıyor. Bu kararla Rusya, Sana'da bulunan diğer elçilik çalışanlarını da Riyad'a taşımış olacak.

Rusya, Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Rusya, Yemen'e operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordineli bir şekilde büyükelçilikteki görevlileri ve Yemen Sana'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti.

Rus uçağının, vatandaşlarını Sana Havalimanı'ndan aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA/TRT Haber