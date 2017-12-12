  • 12 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.849
    EURO 4.516
  • BIST 109049.5
    ALTIN 153.354
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya Yemen'deki Büyükelçiliğini kapatıyor

Rusya Yemen'deki Büyükelçiliğini kapatıyor

Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü Zakharova, elçilik çalışanlarının Sana'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a çekileceğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya Yemendeki Büyükelçiliğini kapatıyor

Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Yemen'deki Büyükelçiliğini geri çekeceğini ve büyükelçilik çalışanlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışacağını belirtti. 

Zakharova, büyükelçiliğin Sana'dan çekilmesine gerekçe olarak Husilerle Suudi Arabistan destekli yönetim arasında gittikçe derinleşen karışık durumu gösterdi.

Rusya Büyükelçisi Vladimir Dedushkin bir yıldan beri Riyad'da çalışıyor. Bu kararla Rusya, Sana'da bulunan diğer elçilik çalışanlarını da Riyad'a taşımış olacak.

Rusya, Yemen'deki vatandaşlarını tahliye etti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Rusya, Yemen'e operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordineli bir şekilde büyükelçilikteki görevlileri ve Yemen Sana'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti.

Rus uçağının, vatandaşlarını Sana Havalimanı'ndan aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: rusya, Yemen, Sana Büyükelçiliği, Suudi Arabistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER