Rusya, yaptırımlara karşı tüm önlemleri alıyor

ABD Hazine Bakanlığı, 7 Rus oligarkı, 12 Rus şirketi, 17 Rus hükümet yetkilisi ile bir Rus silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırım listesine aldı.

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rus yetkililer, hükümetin Rus oligarkları destekleyecek çalışmalar yapacağını açıkladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da, ABD yaptırımlarının Rusya pazarları ve şirketleri üzerindeki etkisini en aza indirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Peskov: Rusya'da hiçbir şey baskı altında yapılmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Rusya'nın yeni yaptırımlar ve piyasalardaki olumsuz gelişmelerin baskısı altında Batı'ya yanıt verip vermeyeceği sorusu karşısında, "Rusya'da hiçbir şey baskı altında yapılmıyor. Rusya'da her şey ulusal çıkarlara uygun olarak yapılıyor ve bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Kaynak: Reuters