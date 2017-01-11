'Rusya vizelerin kaldırılması için çalışma yapıyor'

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında bilgi veren yetkili, iki ülke arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'nın bu yıl başlarında yapılmasının planlandığını, ÜDİK'in altındaki 3 ana mekanizmadan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantılarının gerçekleştiğini belirtti.

Bu mekanizmanın üçüncü ayağı olan Türk-Rus Toplumsal Forum çalışmalarının da ilişkilerin siyasi alanın yanı sıra toplumdan topluma sağlam bir temel oluşturarak devam etmesini amaçladığını vurguladı.

"ÜDİK'in somut adımlarla taçlanmasını bekliyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberinde 7 bakanla Rusya'ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerde yakınlaşılması, eski yakınlığa dönülmesi, hatta ilişkilerin eskisinden daha ileriye taşınması konusunda önemli bir adım olduğunu söyleyen yetkili, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyrini sabote etmeyi amaçladığını vurguladı.

Dışişleri yetkilisi, ikili ilişkilerde gelinen aşamayı, "Şu anda yeni yılda bakış açımız ÜDİK'in toplanması, somut sonuçlarla taçlanması." ifadesiyle aktardı.

Yetkili, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütmek için Türkiye'ye gelen heyetin çalışmalarına sıkıntısız devam ettiğini belirtti.

"Astana yolunda hazırlıklar olacaktır"

Yetkili, Türk ve Rus heyetlerinin bir araya gelerek, 23 Ocak'ta Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmelerini ele alıp almadığına ilişkin bir soruya, Ankara'ya bir Rus heyetin gelişine dair bilgisi olmadığı yanıtını verdi. Bakanlık yetkilisi, "Henüz bir somutlaşma yok. Ama olacaktır. O toplantı olmaz, başka toplantı olur ama Astana yolunda hazırlıklar olacaktır." dedi.

Vize kolaylığı

Dışişleri yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler." dedi.

Türkiye'nin ilişkilerde yaşanan krizden önce Batı ülkeleri arasında Rusya ile ilişkilerini en fazla geliştiren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan yetkili, "Şimdi bizim yaptığımız tekrar eski noktaya dönmek ve hatta ticari konularda mümkünse o noktayı aşmak." dedi.

Yetkili, Türkiye'nin ilişkileri göz önünde tutulduğunda, Batı ülkelerinin ve Rusya'nın birbirinin alternatifi olmadığını söyledi.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı

Yetkili, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin iki kademeli bir proje olduğunu, projenin ilk hattıyla Türkiye'nin Ukrayna, Romanya, Bulgaristan hattından aldığı gazın ikame edilmesinin amaçlandığını ve ikinci hattıyla da Avrupa'ya gaz gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Bu hattın inşa edilebilmesinin Rusya ve AB arasında alınacak karara bağlı olduğunu ifade eden yetkili, Avrupa'dan gaz talebi gelirse, bu hattın ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu ifade etti.