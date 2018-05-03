  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Rusya Viber'a yasak getirebilir

Rusya Viber'a yasak getirebilir

Rusya İletişim Bakanı Nikiforov, "Federal Güvenlik Servisi, mahkemeye gitmesi halinde Telegram'ın yasaklanmasını sağlayan karara benzer bir kararı Viber için de aldırabilir" dedi.

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Rusya Vibera yasak getirebilir

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) gerekli şifreleme anahtarlarını temin etmemesi halinde, anlık mesajlaşma uygulaması Viber'ın da Telegram gibi yasaklanabileceğini söyledi.

Nikiforov, uygulamaların şifreleme anahtarlarına erişim konusunda FSB'nin tam yetkili olduğunu vurguladı.

FSB'nin bu konuda Viber ile sorun yaşarsa mahkemeye başvurabileceğini belirten Nikiforov, "FSB, mahkemeye gitmesi halinde Telegram'ın yasaklanmasını sağlayan karara benzer bir kararı Viber için de aldırabilir" dedi.

Rusya'da kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli şifreleme anahtarlarını FSB ile paylaşmadığı gerekçesiyle, Telegram geçen ay yasaklanmıştı.

Telegram'ın yasaklanması nedeniyle binlerce kişi başkent Moskova'da protesto gösterileri düzenlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: viber, Telegram, rusya, Nikolay Nikiforov, FSB
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