Rusya ve Ukrayna Berlin'de masaya oturuyor

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in katılacağı görüşmelerde, Rusya'nın gaz devi Gazprom'dan ve Ukraynalı Naftogaz'dan delegasyonlar da olacak.

Neler konuşulacak?

Rusya, Kırım işgali sonrası Ukrayna’yı Avrupa’ya gaz transferinde devre dışı bırakmak için "Nord Stream 2" projesini devreye soktu. Gaz ihracatı için Ukrayna ve Slovakya hattını kullanan Rusya, Nord Stream 2 ile bu hatta bağımlılığını sona erdirmeye çalışıyor. Zirvede bu konuların da konuşulacağı, bazı enerji konularında ortak kararlar alınabileceği açıklandı.

Gazprom, Ukrayna'nın gazını kesmişti

Gazprom şirketi, geçtiğimiz Mart ayının başında Ukrayna'ya gaz akışını keseceğini açıklamış, ülkede gaz tasarrufu sağlanması için okullar tatil edilmişti. Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek, Rus şirketinin Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ise, Ukrayna’ya doğalgaz akışını başlatmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber