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Buradasınız : » » Rusya ve Türkiye S-400 kontratının ikinci aşamasını görüşüyor

Rusya ve Türkiye S-400 kontratının ikinci aşamasını görüşüyor

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarıyla ilgili kontrat 2 aşamadan oluşuyor. Kontratın ikinci aşamasının görüşmeleri başladı.

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Rusya ve Türkiye S-400 kontratının ikinci aşamasını görüşüyor

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, bir dergiye verdiği röportajda, Türkiye’ye S-400 sevkiyatlarına ilişkin kontrat hakkında detaylı bilgi verdi. 

Şugayev, kontratın, silahın gönderilmesi ve kompleksin parçalarının Türk topraklarında yerleştirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu ve ikinci aşamanın görüşüldüğünü duyurdu. 

“Bugün biz bu sistemin sevkiyatlarını görüşüyoruz. Şu anda bu teknik aracın gönderilmesinin yanı sıra yerel uzmanların eğitimini de kapsayan aşamadır. Fakat artık projenin ikinci kısmı olan teknolojik işbirliğinin gelişimini ilgilendiren görüşmeler yürütülüyor. Türk partnerlerimiz tarafından bu sistemin elementlerinin Türkiye topraklarında üretimine geçilmesine ilişkin inisiyatif sunuldu."

Kaynak: DHA  

Etiketler: rusya, türkiye, S-400
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