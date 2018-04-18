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Rusya ve Türkiye arasında özel Suriye görüşmesi

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın dün Ankara'ya gelerek Suriye konusunda temaslarda bulundukları açıklandı.

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Rusya ve Türkiye arasında özel Suriye görüşmesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'in dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşmelerde Doğu Guta, İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin detaylarıyla ele alındığı vurgulanırken, Suriye'deki BM kararları çerçevesinde öngörülen siyasi çözümün desteklenmesine ilişkin atılacak adımların da ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

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