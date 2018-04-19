Rusya ve NATO yetkilileri, Suriye için bir araya geliyor

TASS Haber Ajansı'nın Rusya Savunma Bakanlığı'nı kaynak gösterdiği habere göre, Rus ve Amerikalı komutanlar, NATO ve Rusya'nın Avrupa'daki askeri etkinliği hakkında da konuşacak.

Lavrov: Yaşanan olay tezgahlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahale ettiği iddialarını reddederek, şunları söylemişti:

"Rusya'nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor."

Duma'da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, "Yaşanan şey, olay tezgahlanmıştır" demişti.

Opersayon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters