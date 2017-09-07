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Rusya ve NATO arasında kritik görüşme

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Avrupa ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri görüştü.

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Rusya ve NATO arasında kritik görüşme

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Avrupa ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ile Pavel'in, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede Avrupa ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Rusya ve NATO arasındaki askeri iş birliği, uluslararası ve bölgesel diğer problemlerin de istişare edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gerasimov'un, 14-20 Eylül arasında Rusya ve Belarus tarafından yapılacak "Zapad 2017" askeri tatbikatına ilişkin bilgilendirmede bulunduğu kaydedildi.

Etiketler: rusya, nato, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov
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