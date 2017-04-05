ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısını, "Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez." sözleriyle kınadı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin kimyasal silah saldırısını kınadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez. Beşşar Esed rejiminin bu hain eylemleri, önceki yönetimin zayıflığının ve kararsızlığının bir sonucudur. Barack Obama 2012 yılında kimyasal silah kullanımına ilişkin bir kırmızı çizgisinin olduğunu söyledi ve ardından hiçbir şey yapmadı. ABD, bu kabul edilemez saldırıyı kınama noktasında tüm dünyadaki müttefikleriyle bir arada durmaktadır."

Trump'tan önce basın mensuplarına Beyaz Saray'daki gayrı resmi basın toplantısında kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da aynı ifadeleri kullanmıştı.

Esed rejimi unsurlarının İdlib kentine düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı: "Rusya ve İran bu ölümlerden dolayı büyük bir sorumluluk altındadır"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısını güçlü bir şekilde kınamaktadır, bu tür silahlar son bir ayda üçüncü defa kullanılmıştır." ifadesine yer verildi.

Gelişmeleri takip ettiklerini belirttiği açıklamada Tillerson, "(Bu saldırı) Beşşar Esed'in barbarca ve vahşice yönettiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Rusya ve İran dahil olmak üzere, Esed'i destekleyenler, Esed'in niyeti hakkında yanılsamaya kapılmamalıdır. Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan kişi kim olursa olsun insani ahlakı hiçe saymıştır ve sorumlu tutulmalıdır."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yedinci yılına giren bu berbat çatışma açık bir şekilde göstermektedir ki gerçek bir ateşkes sağlanmalıdır ve bölgedeki silahlı gruplar buna uymalıdır. Rusya ve İran'ı böyle bir saldırının asla tekrar gerçekleşmemesi için Esed üzerindeki etkisini kullanmaya çağırıyoruz. Astana'daki ateşkes görüşmelerinin garantörü olduğunu söyleyen Rusya ve İran bu ölümlerden dolayı büyük bir sorumluluk altındadır."