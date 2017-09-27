Rusya ve Esed rejimi hastane ve okulları vuruyor

Suriye'de "İdlib çatışmasızlık bölgesi" içinde yer alan ve İdlib ile Halep illerinde bağlı bölgelere düzenlenen şiddetli hava saldırılarında son 8 günde 7 hastane ve 6 okul vuruldu.

İdlib'in güneyi ile Halep'in güneyi ve batısı, 19 Eylül'den bu yana yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Bölgedeki hastane ve okullar da savaş uçaklarının hedefi oluyor.

Bu nedenle bölge halkı hastane ve okulları boşaltarak can kayıplarını engellemeye çalışıyor.

Son 8 günde Halep'in Daret İzze ilçesinde 1, İdlib'in Kefer Nebil ilçesinde 3, Han Şeyhun ve Tıh beldeleri ile Cisr eş Şuğur bölgesinde birer hastane vuruldu, 3 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'in Maar Zeyte ve Habbit köylerinde birer, Maret Hirme köyünde 3 okul, bu sabah saatlerinde de Halep'in Batabu beldesinde bir okul bombalandı. Okulları hedef alan saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'in güneyinde Hristiyan nüfusun yaşadığı Yakubiye ve Kuniye köylerine kısa süre önce düzenlenen saldırıda kilise hasar gördü. Yerel kaynaklar, saldırıyı Esed rejimine ait uçakların gerçekleştirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabii terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabii ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor ama görüyoruz ki çok sayıda sivil ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan yazılı açıklamada da İdlib'e düzenlenen saldırıların, Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırı biçimine uyduğu ifade edilmişti.

Saldırı altındaki bölgeler, 14-15 Eylül'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "İdlib çatışmasızlık bölgesi"ne dahil edilmişti.