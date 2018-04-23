Rusya ve Çin'den ortak açıklama: Nükleer anlaşmanın arkasındayız

TASS haber ajansına göre, Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın bozulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık anlaşmayı bozacağı yönünde ifadeler kullanması üzerine konuşan Lavrov, Çin’le birlikte bu tarz girişimlere karşı çıkacaklarını vurguladı.

Trump son kez uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran da tepki göstermişti

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

Amerikan CBS televizyonuna açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda nükleer faaliyetlere yeniden başlanabileceğini açıklamıştı.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Reuters