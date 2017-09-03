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Rusya ve Çin'den 'Kuzey Kore' için fikir birliği

Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda fikir birliğine vardı.

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Rusya ve Çinden Kuzey Kore için fikir birliği

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunu görüştükleri bildirildi.

Çin'in güneyindeki Fucien eyaletinin Şiamın kentinde düzenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi, Putin ile görüştü.

Görüşmede iki lider, Kuzey Kore'nin son yaptığı hidrojen bombası denemesine uygun bir yanıt verilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunda fikir birliğine vardı.

Şi Cinping ve Vladimir Putin, iki ülke arasında söz konusu meseleye yönelik yakın iletişim ve koordinasyon kurulması noktasında anlaştı.

Öte yandan görüşmede, BRICS, ikili ilişkiler, Çin ve Rusya'yı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Etiketler: çin, Kuzey Kore, vladimir putin
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