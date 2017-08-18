  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Rusya ve Almanya, Kuzey Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, telefonda Kuzey Kore'yi görüştü.

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Rusya ve Almanya, Kuzey Koreyi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, telefonda Kuzey Kore'yi görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Lavrov ve Gabriel'in, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri değerlendirdikleri bildirildi.

Lavrov ve Gabriel'in, Kore krizinin çözümü için politik ve diplomatik yöntemler dışında başka bir alternatif yöntemin bulunmadığı konusunda hemfikir oldukları ifade edilen açıklamada, iki ülkenin yarımadadaki krizin çözümünde Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uyma kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Etiketler: Kim Jong Un, putin rusya, Kuzey Kore, almanya
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