Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları Suriye'yi görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki genelkurmay başkanının Finlandiya Helsinki yakınlarındaki Vantaa şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, genelkurmay başkanlarının, buradaki durumun bir an önce istikrarlı hale gelmesi gereğinin önemine işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, genelkurmay başkanlarının, Avrupa'daki gerginliğin azaltılması ve güvenlik ile ilgili konuların yanı sıra ikili ilişkilere de değindiği vurgulandı.

Kaynak: AA