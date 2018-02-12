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Buradasınız : » » 'Rusya, Türkiye ve İran arasındaki iş birliği Suriye'de barışa destek sağlayacak'

'Rusya, Türkiye ve İran arasındaki iş birliği Suriye'de barışa destek sağlayacak'

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Rusya, Türkiye ve İran arasındaki iş birliğinin, BM nezdinde Suriye’de barışa yönelik atılan adımlara ciddi destek sağlaması bekleniyor." dedi.

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Rusya, Türkiye ve İran arasındaki iş birliği Suriyede barışa destek sağlayacak

Sözcü Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli temas halinde olduğuna işaret etti.

"Barışa ciddi destek sağlaması bekleniyor"

Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini dile getiren Peskov, “Rusya, Türkiye ve İran arasındaki bu iş birliğinin, BM nezdinde Suriye’de barışa yönelik atılan adımlara ciddi destek sağlaması bekleniyor.” dedi.

Suriye’de ABD ve Rusya arasındaki etkileşime de değinen Peskov, "Suriye’de istikrarın sağlanması, siyasi ve diplomatik çözüme ulaşılması konusunda ABD’nin desteğini yetersiz buluyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: türkiye, suriye, rusya, kremlin sözcüsü dimitriy peskov, iran
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