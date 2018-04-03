Rusya, Türkiye ile domates ithalatında adımları sıklaştırıyor

Rusya'nın domates alacağı Türk şirketlerin sayısı artacak
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, Rusya’ya domates ihraç etmek isteyen şirketleri içeren bir liste temin edilmesini teklif etti.
Rus tarafı ayrıca, listede yer alacak şirketleri ziyaret etmeye de hazır.
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Türk şirketlerin sayısı 14'e çıkmıştı
Rusya, 29 Mart’tan itibaren 2 Türk şirketine daha Rus pazarına domates ihraç etme izni vermişti.
Bu iki şirket, kurum tarafından Aralık ayında yapılan teftişleri geçmişti.
Böylece Rusya'nın domates alacağı Türk şirketlerinin sayısı 14'e çıkmıştı.
Kaynak: AA, TRT Haber