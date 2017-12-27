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Buradasınız : » » Rusya: Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını 2.5 milyar dolara satın aldı

Rusya: Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını 2.5 milyar dolara satın aldı

Rus Savunma Sanayi Şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasının maliyetini açıkladı.

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Rusya: Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını 2.5 milyar dolara satın aldı

Rus Savunma Sanayi Şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Kommersant Gazetesi'ne konuştu.

Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak, Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi.

İlk sevkiyat Mart 2020'de

"Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim" diyen Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

Türkiye S-400'e sahip ilk NATO ülkesi olacak

Sergey Çemezov daha önceki açıklamalarında, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşma tutarının 2 milyar doların üzerinde olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanlığından S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,12 Eylül’de yaptığı açıklamada, Moskova ile S-400 sistemlerinin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalandığını belirterek, Türkiye’nin anlaşma kapsamında Rusya’ya ön ödeme yaptığını vurgulamıştı.

Bataryaların sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 sistemlerine sahip ilk NATO ülkesi olacak.

2007'den bu yana Rus ordusunun envanterinde

Yaklaşık 400 kilometre mesafeden 30 kilometre yüksekteki hedefleri vurabilme özelliğine sahip S-400 sistemleri, 2007’den bu yana Rus ordusunun envanterinde bulunuyor.

S-400 füzeleri Türkiye'ye ne kazandıracak?

Uzmanlar, Rusya'dan tedarik edilmesi beklenen S-400'lerin bu süreçte Türkiye'nin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacağını ve caydırıcılığını artıracağını belirtmişti.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: türkiye, savunma sanayi, S-400, rusya
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