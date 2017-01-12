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'Rusya Trump'a ait hassas bilgilere sahip' iddiası

Cumhuriyetçi Senatör McCain, Rusya'nın Trump'la ilgili 'hassas bilgilere' sahip olduğunu gösteren bir dosyayı geçen yılın sonunda FBI'ya kendisinin verdiğini açıkladı.

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Rusya Trumpa ait hassas bilgilere sahip iddiası
ABD'de Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Rusya'nın ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'la ilgili "hassas bilgilere" sahip olduğunu gösteren bir dosyayı geçen yılın sonunda Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) kendisinin verdiğini açıkladı.
 
Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta oturmaya hazırlanan Trump'ın özel hayatı hakkında bazı hassas bilgilere Rusya'nın sahip olduğu yönündeki tartışmalar Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmüyor.
 
Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden McCain, yazılı açıklama yaparak geçen yılın sonunda Moskova'nın Trump'ın özel hayatıyla ilgili bilgilere sahip olduğunu gösteren bir dosyayı FBI'ya verdiğini belirtti.
 
McCain, dosyanın içindeki bilgilerin doğruluğunu teyit etme imkanı bulunmadığı için dosyayı FBI'ya iletmenin en doğru şey olduğunu düşündüğünü ifade etti.
 
Amerikan medyasında önceki gün yer alan haberlerde, Amerikan istihbarat birimlerinin, ABD Başkanı Barack Obama ve Trump'a, "Rusya'nın, Trump'ın özel hayatıyla ilgili hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını" içeren bir rapor sunduğu bildirilmişti.
 
Raporun, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), FBI ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) yetkililerinin Trump'a 6 Ocak'ta verdiği brifingde gündeme geldiği kaydedilmişti.
 
Raporda, Rus istihbarat birimlerinin Rusya'nın hem Cumhuriyetçilerin adayı Trump hem de Demokratların adayı Hillary Clinton hakkında bilgi topladığı ama sadece Clinton'ın seçim kampanyasını olumsuz etkileyecek bilgileri sızdırdığı yer almıştı.
 
Trump ise raporda kendisi hakkında yer alan bilgilerin asılsız olduğunu savunarak "Sahte haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı." değerlendirmesini yapmıştı. AA
Etiketler: Senatör McCain, rusya, Trump, FBI
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