Rusya: Trump-Kim zirvesini olumlu karşılıyoruz

Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şvıtkin, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye Singapur’da gerçekleştirilen Trump-Kim zirvesi ile ilgili açıklama yaptı.
“Olumlu karşılıyoruz”
Şvıtkin, “Kim Jong-un ve Trump’ın görüşmesini bugün var olan başlangıç tavırlarının görüşmenin düzenlenmesi için elverişsiz olduğunun farkında olarak olumlu karşılıyoruz. Fakat ben tek bir görüşme raundunun, tek bir zirvenin hiçbir ciddi sonuca yol açmayacağını düşünüyorum “ dedi.
Şvıtkin, ABD’nin Kuzey Kore’nin yanıt vermesine neden olabilecek çeşitli provokasyon eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmadığının da belirtti.
Kaynak: DHA