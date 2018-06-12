Rusya: Trump-Kim zirvesini olumlu karşılıyoruz

Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şvıtkin, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye Singapur’da gerçekleştirilen Trump-Kim zirvesi ile ilgili açıklama yaptı.

“Olumlu karşılıyoruz”

Şvıtkin, “Kim Jong-un ve Trump’ın görüşmesini bugün var olan başlangıç tavırlarının görüşmenin düzenlenmesi için elverişsiz olduğunun farkında olarak olumlu karşılıyoruz. Fakat ben tek bir görüşme raundunun, tek bir zirvenin hiçbir ciddi sonuca yol açmayacağını düşünüyorum “ dedi.

Şvıtkin, ABD’nin Kuzey Kore’nin yanıt vermesine neden olabilecek çeşitli provokasyon eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmadığının da belirtti.

Kaynak: DHA