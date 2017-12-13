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Rusya, Tartus'taki deniz üssünü genişletiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus donanmasına ait, Suriye’nin Tartus kentindeki üssün genişletmesiyle ilgili anlaşmayı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu.

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Rusya, Tartustaki deniz üssünü genişletiyor

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma tarafından yayınlanan belgede, Rusya ile Suriye arasında yapılan 49 yıllık anlaşmayla Rus donanmasına ait, Suriye’nin Tartus kentindeki deniz üssünün genişletilmesi öngörülüyor.

Anlaşmaya göre, Rus üssü, Suriye’nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf olacak, Rusya bölgedeki ortak tesisleri de herhangi bir bedel ödemeden kullanabilecek.

Rusya’nın üste barındıracağı taşınabilir ve taşınmaz tüm malların arama, el koyma ve diğer işlemlere tabi tutulmasına da muafiyet sağlayan anlaşma, tarafların itiraz etmemesi halinde 25 yıl daha uzatılabilecek.

Anlaşmada ayrıca "Rusya, donanma tesisini korumak için gerekli sayıda askeri gönderme hakkına sahiptir." ifadesi yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen günlerde Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.

AA

Etiketler: rusya devlet başkanı putin, Tartus'taki deniz üssü
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