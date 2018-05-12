Rusya, Suriye'ye S-300 vermeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus askeri yardımları konusundaki yardımcısı Vladimir Kozhin, Izvestia Gazetesi'nin Suriye'ye S-300 füzeleri verilmesi konusundaki sorusuna, "Şimdilik yeni ve modern hava savunma sistemlerinin teslimatı gibi bir konu konuşmuyoruz" dedi. Kozhin, Suriye ordusunun "ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" söyledi. Rusya, geçen ay Suriye'ye Batılı ülkelerin yaptığı hava saldırılarının ardından, İsrail'in itirazlarına rağmen Suriye'ye bu silahları vereceğini açıklamıştı.

Rusya'nın, savunma sistemleri konusunda yaptığı anlaşılan geri dönüş, Rusya'yı bu satıştan vazgeçirmeye çalışan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu hafta Moskova'ya yaptığı ziyareti izliyor.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı saldırılarının Rusya'nın füzelerin satışı konusundaki her türlü ahlaki çekincesini ortadan kaldırdığını söylemişti.

İsrail, İran'ın, Lübnanlı Şii Hizbullah örgütüne gönderdiği silah sevkiyatına karşı yaptığı hava operasyonlarına engel olacağı için, Suriye'nin S-300 edinmesini istemiyor.

Peskov: Kararın Netanyahu ile alakası yok

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın S-300 kararının Netanyahu’nun ziyareti ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, "Bu açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Moskova’ya yaptığı ziyaretle ilişkilendirmek yanlış" dedi.

Önceki yıllarda Rus ordusu için geliştirilmiş olan S-300 füzelerinin modern ve gelişmiş versiyonları kamyonlardan ateşlenebiliyor ve askeri uçaklarla kısa ve orta menzilli balistik füzeleri vurabiliyor.

Suriye'de geçen ay neler oldu?

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine operasyonu kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters