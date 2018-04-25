Rusya, Suriye'ye hava savunma sistemi gönderecek

RIA Haber Ajansı'nın bakanlık yetkililerinden aldığı bilgilere göre Rusya, saldırıların ardından açıkladığı planı uygulamaya koyacak. Suriye'ye yeni bir hava savunma sistemi tedarik edilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca Esed Rejimi güçleri tarafından ele geçirilen ABD Tomahawk seyir füzesinin incelemeye alındığı bildirildi.

İlk sinyal Genelkurmay Başkanı Rudskoy'dan geldi

ABD, İngiltere ve Rusya tarafından yapılan Suriye operasyonunun, Ortadoğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyleyen Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, Rusya'nın Suriye'ye S-300 füze sistemlerini tedarik etmeyi düşünebileceğini açıklamıştı.

Lavrov açıklamıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD'nin geçen hafta sonunda Suriye'ye yaptığı askeri saldırıdan sonra, Esed rejimine S-300 uçaksavar füze sistemlerini vermemesi için artık hiçbir ahlaki yükümlülüğü kalmadığını söylemişti.

78 sivil hayatını kaybetti

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine operasyonu kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.