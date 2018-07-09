Rusya, Suriye'den bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyor

Rusya merkezli Interfax haber ajansının Suriye’deki Rus Uzlaşma Merkezi'nden edindiği bilgiye göre Rus askerleri, Suriye’nin güneybatısında yer alan gerginliği azaltma bölgesinden bin kişiyi Dera kentine yakın insani koridordan tahliye etmeyi planlıyor.

Haberde, Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşmasına dahil olan köylerin sayısının 90’a ulaştığı ve tahliye edilenlerin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib’e yönlendirileceği açıklandı.

Rusya ve muhalifler arasında ateşkes

Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus yetkililer bölgede bir araya gelerek, Kuneytra'yı da içine alan kalıcı ateşkes şartlarını görüşmüş, Güney operasyon odası sözcülerinden Hüseyin Ebu Şeyma, müzakerelerde anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Öte yandan Suriye ordusu, Dera’daki grupların Rusya ile anlaşmaya varmasının ardından Ürdün sınırındaki Nasip kapısında kontrolü ele almıştı.

350 bini aşkın sivil yerinden oldu

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını belirtmişti.

Gerginliği azaltma bölgeleri

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: Reuters