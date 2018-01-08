Rusya, Suriye'deki üslerine saldırı girişimi yapıldığını doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 5-6 Ocak tarihlerinde Suriye'deki Hmeymim ve Tartus'taki üslerine silahlı insansız hava aracı ile toplam 13 saldırı girişiminde bulunulduğunu doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Hmeymim'de kullanılan 10, Tartus'ta kullanılan 3 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırı girişimlerinde ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Çoğu Pantsir S1 tipi hava savunma sistemleri kullanılarak vurulan İHA'ların 100 kilometre menzili olduğu ve GPS gibi gelişmiş cihazlarla donatıldığı da açıklandı.

Putin, Hmeymim'de faaliyetlerini kalıcı olarak sürdüreceklerini açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hmeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber