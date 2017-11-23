  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Rusya, Suriye'deki askeri varlığı azaltabilir

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Suriye'deki askeri varlıklarını "muhtemelen" azaltacaklarını söyledi.

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Rusya, Suriyedeki askeri varlığı azaltabilir

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Soçi'de kabul edilen ortak bildiri çerçevesinde Rusya'nın Suriye'den askerlerinin bir bölümünü çekebileceğini ve askeri varlıkları muhtemelen azaltacaklarını duyurdu. 

Soçi’de dün Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan ortak bildiride gerilimi azaltma sürecinin devam ettirileceği ve terör örgütlerinin yok edilmesi için işbirliğinin sürdürüleceği vurgulanmıştı.

Rusya'nın Suriye'deki asker sayısı asla açıklanmadı. Ancak geçen yılki tahminler, bu rakamın 4 bin 300 civarında olduğunu gösteriyordu.

Rusya'nın resmi açıklamalarına göre, Suriye'deki çatışmalarda ölen Rus askerlerinin sayısı ise 39. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: rusya, valeri gerasimov, soçi, cumhurbaşkanı erdoğan, ruhani, Putin
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