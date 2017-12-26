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Rusya, Suriye'de kalıcı birlik oluşturmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerinde kalıcı olarak faaliyet gösterecek birliklere yönelik çalışmalara başladı.

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Rusya, Suriyede kalıcı birlik oluşturmaya başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova’da açıklamalarda bulundu.

Şoygu, yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tartus ve Hmeymim’de kalıcı olarak faaliyet gösterecek birlik yapılanmasını geçen günlerde onayladığını belirtti.

Rus parlamentosuna, söz konusu çalışmalara verdikleri destek için teşekkür eden Şoygu, "Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerindeki birliklerimizin faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmesi için çalışmalara başladık." dedi.

Putin'in Hmeymim üssü ziyareti

Putin, Rus askerlerinin Suriye'den kısmen çekilmesini istedi

Putin, geçen haftalarda, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hmeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.

Tartus deniz üssü

Rusya, Tartus'taki deniz üssünü genişletiyor

Rus donanmasına ait Suriye’nin Tartus’taki deniz üssünün genişletilmesini öngören, Rusya ile Suriye arasında yapılan 49 yıl vadeli anlaşma da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylanmıştı.

Anlaşmaya göre, Rusya’nın Tartus üssü Suriye'nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf olurken Rusya bölgedeki ortak tesisleri de herhangi bir bedel ödemeden kullanabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: tartus, suriye, rusya, Hmeymim
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