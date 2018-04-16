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Buradasınız : » » Rusya, Suriye konulu Birleşmiş Milletler karar tasarısını inceleyecek

Rusya, Suriye konulu Birleşmiş Milletler karar tasarısını inceleyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı; ABD, İngiltere, ve Fransa'nın Suriye konusunda hazırladığı Birleşmiş Milletler karar tasarısını inceleyeceklerini açıkladı.

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Rusya, Suriye konulu Birleşmiş Milletler karar tasarısını inceleyecek

Rus Interfax ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Pyotr Ilichev, "Tasarı daha yeni sunuldu. Daha fazla incelememiz, üzerinde çalışmamız gerekiyor. Hemen reddetmiyoruz. Önce bakmamız lazım" dedi.

78 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere geçen hafta düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silahlarına yönelik operasyonu kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Operasyonu düzenleyen üç ülke, kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için hazırladıkları ortak karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, rusya, karar tasarısı, BM
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