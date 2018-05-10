Rusya: Suriye, İsrail'den ateşlenen füzelerin çoğunu etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Rusya'nın yerel haber ajansı RIA'ya göre Bakanlık, Suriye'nin İsrail'den ateşlenen füzelerin yarısından fazlasını etkisiz haline getirdiğini belirtti.
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Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait birçok hedefi vurduğu doğruladı.
İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. Saldırı sonrası İsrail'in Golan bölgesinde siren sesleri duyulmuştu.
Kaynak: Reuters