  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.26
    EURO 5.063
  • BIST 101511.31
    ALTIN 180.149
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya: Suriye, İsrail'den ateşlenen füzelerin çoğunu etkisiz hale getirdi

Rusya: Suriye, İsrail'den ateşlenen füzelerin çoğunu etkisiz hale getirdi

Rus Savunma Bakanlığı, Suriye'nin gece saatlerinde İsrail'den ateşlenen füzelerin yarısından fazlasını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya: Suriye, İsrailden ateşlenen füzelerin çoğunu etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın yerel haber ajansı RIA'ya göre Bakanlık, Suriye'nin İsrail'den ateşlenen füzelerin yarısından fazlasını etkisiz haline getirdiğini belirtti.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait birçok hedefi vurduğu doğruladı.

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. Saldırı sonrası İsrail'in Golan bölgesinde siren sesleri duyulmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, saldırı, rusya savunma bakanlığı, rusya, israil, füze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER