Rusya, St. Petersburg'taki ABD konsolosluğunu kapatacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

ABD’nin Rusya’ya yönelik adımlarına mütekabiliyet gereği Rusya’nın atacağı adımlarla ilgili Huntsman’in bilgilendirildiğini anlatan Lavrov, “ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğuna yönelik izni geri çekeceğiz ve ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğiz.” dedi

Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Huntsman’e iletildiği belirtildi.

Rusya ve İngiltere arasındaki casus krizi nasıl başladı?

66 yaşındaki eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salibury şehrinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Halen hastanede tedavi altında olan baba kızın durumları ciddiyetini koruyor.

Zehirlenme olayı, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

İngiltere, olaydan sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etti.

Ardından, 24 ülke de İngiltere'nin yanında yer alarak, ülkelerindeki 139 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA