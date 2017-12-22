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Buradasınız : » » Rusya: Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD'nin katılması öngörülmüyor

Rusya: Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD'nin katılması öngörülmüyor

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Soçi’de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD'nin katılmasının öngörülmediğini söyledi.

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Rusya: Soçideki Suriye Ulusal Diyalog Kongresine PYDnin katılması öngörülmüyor

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Türkiye, muhataplarına Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 8. toplantıda, terör örgütü PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmeyeceğini net dille bildirdi.

Ayrıca Astana toplantısında Suriyeli muhalifler, terör örgütü PKK/PYD'nin, Rakka'da savaşmaları gereken DAEŞ'lı teröristleri nasıl güvenli bir şekilde tahliye ettiğini de haritalar üzerinde göstermişti.  

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de, Soçi’deki Kongre'ye terör örgütü PKK/PYD'nin katılmasının öngörülmediğini söyledi.

Rus basınına konuşan Aleksandr Lavrentyev, “Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik.” dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 8'inci toplantıda, Soçi görüşmelerinin tarihi için uzlaşılmıştı. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihinde toplanacağı kararlaştırılmıştı.  

Türkiye, İran ve Rusya, 19-20 Ocak tarihlerinde Kongre'nin hazırlık toplantısı için Soçi'de biraraya gelecek.

Masada Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölünmez karakterine sadık muhaliflerle rejim temsilcilerinin yer alacağı vurgulanmıştı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye ulusal kongresi, soçi zirvesi, soçi, rusya, PYD
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