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Buradasınız : » » Rusya "silahlanma yarışı" istemiyor

Rusya "silahlanma yarışı" istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni bir silahlanma yarışına girme arzusunda olmadıklarını belirterek, "Tüm ülkelerle ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde geliştirmek istiyoruz" dedi.

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Rusya &quot;silahlanma yarışı&quot; istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden zaferle ayrılmasının ardından, seçimde aday olan isimlerle bir araya geldi.

Rusya’nın savunma kapasitesini artırmak için gerekli adımların mutlaka atılacağını vurgulayan Putin, "Ancak şunu hemen söyleyebilirim ki yeni bir silahlanma yarışına girme arzusunda değiliz. Tam aksine, dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde geliştirmek istiyoruz" dedi.

Putin, ülkelerle yaşanan sorunları siyasi ve diplomatik kanallarla çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Elbette ulusal çıkarlarımızı da her zaman savunduğumuzu ve savunmaya devam edeceğimizi de belirtmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rus Devlet Başkanı Putin, dün Rusya’da gerçekleştirilen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76,69’luk oyla kazanarak tekrar devlet başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: vladimir putin, rusya
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