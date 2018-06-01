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Rusya şikayet etti, Apple, Telegram güncellemelerini durdurdu

Rusya'da engellenen Telegram uygulamasının App Store'dan da kaldırılması isteniyordu. Şirketin CEO'su yaptığı açıklamada Apple tarafından dolaylı olarak engellendiklerini söyledi.

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Rusya şikayet etti, Apple, Telegram güncellemelerini durdurdu

Telegram, geçtiğimiz aylarda açılan bir dava sonucu kendi ülkesi Rusya'da yasaklanmıştı.

Uygulamanın CEO'su Pavel Durov, yaptığı açıklamada, Apple'ın Rusya hükümetinin bu yasak kararından sonra, uygulamanın güncellemelerini dünya genelinde durdurduğunu iddia etti.

Rusya'daki kullanıcıların, Telegram kitlesinin yalnızca yüzde 7'sini oluşturduğunu da hatırlatan Durlov, buna rağmen Apple'ın Telegram'ın yanında olmadığını ve tüm kullanıcıları mağdur ettiğini de ifade etti. Geliştirme ve güncelleme konusunda yaşanan aksaklıkların sebebinin bu olduğunu söyleyen Durov, kullanıcılardan aksaklıklar için özür diledi ve sabırları için teşekkür etti.

Telegram Rus devlet güvenlik hizmetlerinin kullanıcı mesajlarına erişmesine izin vermeyi reddettiği için bazı sorunlar yaşamıştı.

Bunun üzerine hükümet mesaj servisini, 16 kişinin öldüğü bombalı saldırının planlanmasında kullanıldığı gerekçesiyle açılan dava sonrası Rusya genelinde yasaklamıştı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Telegram, rusya, pavel durov, apple
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