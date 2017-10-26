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Buradasınız : » » RUSYA, 'şeytan'ı test edecek! Fransa'yı yok edebilecek güce sahip

RUSYA, 'şeytan'ı test edecek! Fransa'yı yok edebilecek güce sahip

Rusya, yeni kıtalararası nükleer füzesini test edeceğini duyurdu. 10 bin kilometre menzile sahip füze, bir ülkeyi haritadan silebilir.

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RUSYA, şeytanı test edecek! Fransayı yok edebilecek güce sahip

Rusya, yeni nesil termonükleer füzesi 'Satan 2'nin testlerine başlayacağını duyurdu.

Satan 2, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı atom bombasından 2 bin kat daha güçlü. İngiltere ya da Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip füzenin menzili 10 bin kilometre.

100 ton ağırlığındaki füze 15 savaş başlığı taşıma özelliğine sahip.

Moskova yönetimi füzenin Amerikan savunma sistemlerini de alt edebileceğini savunuyor.

Füzenin bu yıl sonuna kadar test edilmesi planlanıyor.

Rusya'nın askeri harcamalarında büyük artış

Artan bütçenin de etkisiyle Rusya son yıllarda yeni nesil silahları geliştirme çalışmalarına hız verdi.

Son araştırmalar Rusya’nın, 2006 yılından bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladığını gözler önüne seriyor.
 

Etiketler: satan 2 füzesi, termo nükleer füze, atom bombası, rusya, fransa, balistik füze
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