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Buradasınız : » » Rusya Savunma Bakanlığı: Düşen uçağın pilotunun naaşı Türkiye'nin yardımı ile Rusya'ya ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: Düşen uçağın pilotunun naaşı Türkiye'nin yardımı ile Rusya'ya ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağının ölen pilotunun naaşının Türkiye'nin yardımı ile Rusya'ya ulaştırıldığını açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı: Düşen uçağın pilotunun naaşı Türkiyenin yardımı ile Rusyaya ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde cihatçıların düşürdüğü Su-25 tipi Rus uçağının ölen pilotu Roman Filipov'un naaşının, Türkiye'nin yardımı ile Rus askeri istihbaratı tarafından Rusya'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık yardım istendiğini açıklanmıştı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3 Şubat’ta İdlib'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazında yapılacak tetkiklerin, saldırıyı yapanların bulunması için büyük önem taşıdığı belirtilmişti.

Enkaza ulaşmak için Türkiye’den de yardım istendiğine işaret edilen açıklamada, "Uçağın düşürülmesinde kullanılan füze tipini, üretildiği yeri ve Suriye'ye teslimat yollarını tespit edilmek için enkazın detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor." ifadesi kullanılmıştı.

Su-25 tipi savaş uçağı düşürülmüş, pilot hayatını kaybetmişti

Rusya Savunma Bakanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son bir haftadır Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alınırken, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Etiketler: Rusya Türkiye, rusya, rus uçağı
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