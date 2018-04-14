Rusya Savunma Bakanı: ABD olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu'dan Suriye'de ABD öncülüğünde gerçekleşen hava harekatı sonrası açıklama geldi.

Şoygu, "ABD barışçıl sürece ilişkin olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu. Suriye'de zarar gören sivil yok." dedi.

ABD, İngiltere ve Fransa, Esed rejimine düzenlediği saldırıda başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilgili bir komuta merkezini vurdu.

Kaynak: TRT Haber