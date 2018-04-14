  • 14 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.057
  • BIST 109604.01
    ALTIN 177.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya Savunma Bakanı: ABD olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu

Rusya Savunma Bakanı: ABD olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, "ABD barışçıl sürece ilişkin olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya Savunma Bakanı: ABD olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu'dan Suriye'de ABD öncülüğünde gerçekleşen hava harekatı sonrası açıklama geldi.

Şoygu, "ABD barışçıl sürece ilişkin olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu. Suriye'de zarar gören sivil yok." dedi.

ABD, İngiltere ve Fransa, Esed rejimine düzenlediği saldırıda başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilgili bir komuta merkezini vurdu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sergey şoygu, rusya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER