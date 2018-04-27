Rusya, Orta Asya'daki üslerini güçlendiriyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin’de düzenlenen ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı toplantıda, DEAŞ’ın Orta Asya’daki faaliyetlerini ve bu kapsamda Rusya’nın aldığı tedbirleri değerlendirdi.

DEAŞ’lı teröristlerin, Afganistan üzerinden Orta Asya ülkelerine sızma gayretlerini son dönemde artırdıklarını söyleyen Şoygu, ''Rusya olarak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi müttefiklerimize yönelik bu faaliyetlerin engellemesi için bazı adımlar atıyoruz'' dedi.

Şoygu, alınan önlemler kapsamında Tacikistan ve Kırgızistan’daki üslerde çok sayıda iyileştirme yapıldığını şöyle anlattı:

''Buradaki üslerimizin muharebeye hazırlık derecelerini artırırken, oradaki birliklerimizi modern silah ve ekipmanlarla donatıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızın ordularının da kapasitelerini güçlendirmek için destek oluyoruz. Tüm unsurları da ortak bir şekilde kullanmayı planlıyoruz.''

Geçen ay Tacikistan ve Kırgızistan’da terörle mücadeleye yönelik ortak askeri tatbikatlar düzenlediklerini anımsatan Şoygu, ''Bu yılın eylül ayında ‘Issık Kul – Antiterör 2018’ tatbikatı, ekim ayında da KGAÖ bünyesinde ortak birlikler tarafından çeşitli tatbikatlar düzenlenecek. Bu tatbikatlar Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya’da düzenli olarak yapılacak'' diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın kuzey bölgelerinin, DEAŞ mensubu teröristler tarafından kullanılan bir sığınak haline dönüştüğü öne sürülmüş, Afganistan'daki durumun, komşu bölgelerdeki güvenli kalkınma planlarının uygulanmasını da etkilediği belirtilmişti.

Kaynak: AA