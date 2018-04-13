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Buradasınız : » » Rusya, olası Suriye müdahalesi konusunda uyardı

Rusya, olası Suriye müdahalesi konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemesi gerektiğini söyledi.

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Rusya, olası Suriye müdahalesi konusunda uyardı

Günlerdir uluslararası gündemin en sıcak başlığı Suriye'ye olası operasyon. Böyle bir müdahaleye karşı çıkan Rusya'dan yeni Suriye mesajı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ile iletişim kanallarının kullanıldığını vurguladı.

Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemesi gerektiğini belirten Lavrov, "En ufak bir yanlış hesap bile yeni bir göç dalgasına sebep olabilir" ifadesini kullandı.

Bölgedeki atmosferin endişe verici olduğunu belirten Lavrov, ültimatom ve tehditlerin Suriye'de diyaloğa yardımcı olmadığını söyledi.

Trump önceki gün Twitter hesabından yaptığı "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." açıklamasıyla Suriye'ye kısa zamanda operasyon olabileceği mesajını vermişti.

Bunun ardından ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de ABD’nin müttefikleriyle Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin istihbaratı analiz etmeyi sürdürdüğünü ve saldırıya cevap vermek üzere askeri seçeneklerin hazır olduğunu belirtmişti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olası operasyon, abd
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