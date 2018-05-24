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Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Avrupa ile ticarette euro'ya geçebiliriz

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, "Avrupa Birliği (AB) iş birliğine devam etmek istiyorsa, ticarette dolar yerine euro kullanmaya hazırız" dedi.

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Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Avrupa ile ticarette euroya geçebiliriz

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “Siyasi Rekabet, Ekonomik Bütünlüğe Karşı” adlı oturumda, küresel piyasalara dair değerlendirmeler yaptı.

ABD tarafından uygulanan kısıtlamaların, sınır ötesinde de uygulandığını anlatan Siluanov, "Avrupa’nın ABD’ye yönelik tavrını gösterme isteğine bağlı olarak, eğer AB iş birliğine devam etmek istiyorsa, mali anlaşmalarda, ürün ve hizmetlerin ticaretinde dolar yerine euro kullanmaya hazırız" diye konuştu.

IMF, Dünya Bankası ve EBRD gibi kurumlara yönelik de eleştiriler getiren Siluanov, "Bu tür eski kurumlar, siyasi konuların çözümü için baskı görüyorlar. İlerleyen dönemlerde bu kurumlar yerlerini BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi kurumlara bırakacaklar" dedi.

Rusya’nın uluslararası bütünleşmeye bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen Siluanov, başta “Tek Kemer - Tek Yol” gibi projeler olmak üzere büyük projelerde Çin’e destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Avrupa Birliği
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