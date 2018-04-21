Rusya: Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Duma'ya girdi

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, OPCW heyetinin, Suriye hükümetinin davetinin üzerinden 11 gün geçmesi ardından Duma’ya ulaşacak olmasını eleştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova, Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkındaki tartışmalar bu kadar büyümüşken ve hem Suriye ordusu hem de Rus askerler OPCW heyetinin güvenliği konusunda güvence vermişken böyle bir gecikme yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Rus Dışişleri Sözcüsü, OPCW heyetinin, Duma’da meydana gelenleri tarafsız bir biçimde araştırıp bir an önce objektif bir rapor hazırlamasını beklediklerini kaydetti.

7 Nisan Duma katliamı

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Opersayon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı