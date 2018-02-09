Rusya kalifiye işçi sıkıntısı yaşıyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, 1990'larda yaşanan demografik çöküş nedeniyle Rusya’da kalifiye işçi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Kalifiye uzman yetiştirme ve yurt dışından kalifiye uzmanları çekmek için adımlar atmalıyız." dedi.

Oreşkin, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya’da geçen yıla kadar kalifiye işçi sıkıntısı yaşanmadığını ancak 2017’de bu durumun tersine döndüğünü ifade etti.

Ekonomik açıdan aktif nüfusun geçen yıl önemli oranda düştüğünü vurgulayan Oreşkin, "Geçen yıl ekonomik açıdan aktif nüfus 500 bin kişi azaldı. Bu çok ciddi bir rakam. Önümüzdeki yıllarda da bu düşüşün devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Rusya’nın bu konuda somut adımlar atması gerektiğini belirten Oreşkin, "1990’larda yaşanan demografik çöküş nedeniyle şimdi yaşadığımız bu sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Kalifiye uzman yetiştirme ve yurt dışından kalifiye uzmanları çekmek için adımlar atmalıyız." dedi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan bir süre önce yapılan açıklamada, 2017’de ülkede en fazla çalışma izninin Türk, Alman ve Fransız yüksek kalifiye uzmanlarına verildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA