Rusya, İsrail'in saldırıları nedeniyle 'ciddi kaygı' duyuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılar sonucu tırmanan gerginlik nedeniyle ciddi kaygı duyulduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Suriye'deki Rus askerlerine yönelik oluşan tehditlerin kabul edilemez olduğu bildirildi.

Bölgedeki tüm ülkelerin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Suriye'ye yapılan saldırılar nedeniyle ciddi kaygı duyuyoruz. Özellikle Suriye'deki gerginliği azaltma bölgeleri ve civar bölgelerde artan gerginlik endişe verici." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'deki durumun daha da karmaşık hale gelmemesi için tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

İsrail, sabah hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. İsrailli yetkililer, savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA