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Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

Rusya, BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu İran'ın ihlal etmesiyle ilgili endişelerin dile getirildiği BMGK karar tasarısını veto etti.

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Rusya, İranı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

İngiltere tarafından hazırlanan ve BMGK'da oylanan BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu İran'ın ihlal etmesiyle ilgili endişelerin dile getirildiği tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

Çin ve Kazakistan ise çekimser oy kullandı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk tasarı Yemen'de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle suçlanan İran'ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya'nın itirazı üzerine yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan ''kınama'' kelimesi çıkarılmıştı.

Oylamaya sunulan tasarıda İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, rusya, iran, bmgk
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