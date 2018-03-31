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Buradasınız : » » Rusya, İngiltere'nin Rus uçağını gerekçe göstermeden aramasına tepkili

Rusya, İngiltere'nin Rus uçağını gerekçe göstermeden aramasına tepkili

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, Rus Havayolu Şirketi Aeroflot’un Londra'da açıklama yapılmadan arandığını açıkladı. Rusya, İngiltere'den aramanın sebebini açıklamasını istiyor.

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Rusya, İngilterenin Rus uçağını gerekçe göstermeden aramasına tepkili

İngiltere'deki Rus Büyükelçiliği, İngiliz makamlarının dün Londra'nın Heathrow Havaalanı'nda bir Aeroflot uçağını gerekçe göstermeden aradığını açıkladı. Rusya, İngiltere'ye aramanın nedenleri ile ilgili açıklamanın istendiği bir nota gönderdi.

Rus uçağının aranması bariz bir provokasyon

Rus uçağında arama yapılmasını ‘İngiliz yetkililerin bariz bir provokasyonu' olarak niteleyen Rus Büyükelçilik, olayın İngiltere'nin Rusya politikalarıyla ilgili olduğunu kaydetti.

 

 

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, İngiliz yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti. 

Kaynak: Reuters
 

Etiketler: rusya, İngiltere, uçak
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