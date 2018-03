Rusya, İngiltere'nin Rus uçağını gerekçe göstermeden aramasına tepkili

İngiltere'deki Rus Büyükelçiliği, İngiliz makamlarının dün Londra'nın Heathrow Havaalanı'nda bir Aeroflot uçağını gerekçe göstermeden aradığını açıkladı. Rusya, İngiltere'ye aramanın nedenleri ile ilgili açıklamanın istendiği bir nota gönderdi.

Rus uçağının aranması bariz bir provokasyon

Rus uçağında arama yapılmasını ‘İngiliz yetkililerin bariz bir provokasyonu' olarak niteleyen Rus Büyükelçilik, olayın İngiltere'nin Rusya politikalarıyla ilgili olduğunu kaydetti.

