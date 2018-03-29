  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Rusya, İngiltere'nin kararlarını yakından izliyor

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Rus yatırımcılara yönelik kısıtlama kararını yakından takip ettiklerini açıkladı.

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Rusya, İngilterenin kararlarını yakından izliyor

Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Guardian gazetesine röportaj veren İngiltere Başbakanı Theresa May'in, "Rus yatırımcıların Londra para piyasalarındaki faaliyetlerine sınırlama getirme kararı", İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizini daha da derinleştirdi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in sınırlama raporunu yakından takip ettiklerini söyledi. Bu tür kararların ülkelerinin diğer yatırımcılarla ilişkilerini etkilemeyeceğini söyleyen Peskov, kararın Rusya tarafından şimdlik sadece izlendiğini vurguladı.

Rus yatırımcılar faaliyetlerine devam edecek

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Alexey Moiseev de gazetecilere verdiği demeçte, "Bu sadece bizim için değil,  orada menkul kıymetler satın alan tüm yatırımcılar için de kötü bir karar. Yatırımcıların ilerde neler yaşanabileceğine dair belirsizlikler var" dedi. 

Karara rağmen Rusya'nın yatırımlarına müdahalenin az miktarda olduğunu söyleyen Moiseev, "Rus yatırımcıların dış pazarda sermaye artırıcı faaliyetleri devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, kriz, İngiltere, casus krizi
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