Rusya ile Batı arasında uçak krizi yaşanıyor

Rusya ve Batı ülkeleri Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle diplomatik bir kriz yaşamış, büyükelçiler karşılıklı sınır dışı edilmişti. Suriye'de gerçekleşen kimyasal saldırıların ardından tekrar karşı karşıya gelen taraflar arasında bu kez de uçak krizi yaşanıyor.

Rus füzesiyle düşürüldü iddiası

Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Müfettişler Kurulu, Malezya Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının, 2014 yılında Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken, bir Rus füzesiyle düşürüldüğü sonucuna varmıştı.

Bunun üzerine Hollanda ve Avustralya, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Rusya suçlamaları reddetti, Avrupa Birliği, NATO ve ABD ise Moskova yönetiminden sorumluluğu kabul etmesini istedi.

Soruşturmaya Rusya dahil edilmedi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya, MH17'nin düşürülmesinde dahli olduğu suçlamalarını kabul etmiyor ve Uluslararası Ortak Soruşturma Grubu'nun (JIT) çıkarımlarına itibar etmiyor. Hollanda'da yapılan soruşturmanın yetkilileri, Rusya'yı sürece dahil etmedi ama Ukrayna'yı dahil etti. Katılımcı olmayan Rusya, çalışmanın sonuçlarının ne kadar güvenilir olduğuna dair bir bilgi sahibi değil" dedi.

Lavrov: Hollanda spekülasyon üretiyor

Rusya'dan; uçağın düşmesi sonucu yaşanan kayıp ve mağduriyetlerin giderilmesi için görüşmelere başlamasını talep eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Lavrov görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Hollandalı Bakan'ın kendisine tek bir kanıt sunamadığını belirtti. Lavrov ayrıca Hollanda'yı da konuyu iç politikaya malzeme yapmak için spekülasyon üretmekle suçladı.

AB ve NATO'dan çağrı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun dış politikadan sorumlu üyesi Federica Mogherini Rusya'yı işbirliği yapmaya çağırdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Rusya'dan sorumluluğu kabul etmesini istedi. Gözlemciler, Avustralya ile Hollanda'nın bir sonraki aşamada Rusya hakkında dava açabileceklerini belirtiyor.

ABD'den Hollanda ve Avustralya'ya güçlü destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya’ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısı yaptı.

Hollanda ve Avustralya'nın düşürülen Malezya uçağında Rusya'nın sorumluluk alması çağrısını "güçlü bir şekilde" desteklediklerini vurgulayan Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya'nın MH17'yi vurduğunu kabul etmesinin zamanıdır ve yanlış bilgi kampanyasını sona erdirmelidir" ifadelerini kullandı.

4 yıl önce Malezya uçağının düşürülmesi sonucu ölenlerden 196'sı Hollanda, 27'si ise Avustralya vatandaşıydı.

Kaynak: TRT Haber