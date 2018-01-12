Rusya: Hmeymim üssüne saldıran militanlar öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aralık ayında Suriye'deki Hmeymim hava üssüne saldıran militan grubun bulunup öldürüldüğü söylendi.

31 Aralıkta batı Suriye'de bulunan hava üssüne düzenlenen hava saldırısında iki Rus servis personeli öldürülmüştü.

Putin, Hmeymim'de faaliyetlerini kalıcı olarak sürdüreceklerini açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hmeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters