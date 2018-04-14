Rusya Genelkurmay Başkanı: Suriye'ye S-300 füze sistemi tedarik edilebilir

ABD, İngiltere ve Rusya tarafından yapılan suriye operasyonunun, Ortadoğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyleyen Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, Rusya'nın Suriye'ye S-300 füze sistemlerini tedarik etmeyi düşünebileceğini açıkladı.

Rudskoy, "Eldeki verilere göre saldırıda toplam 103 kruz füzesi kullanıldı. Büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 kruz füzesini önledi. Şam ve Suriye'deki diğer şehir ve kasabalardaki durumun sakin" dedi.

Trump: Kesin saldırı emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı May: Başka bir alternatif yoktu

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesi hedeflerini vurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim." dedi.

Macron: Saldırı kimyasal tesislere yapıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını belirtti.

Putin, BM'yi acil toplantıya çağırdı

"Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Tarih, her şeyi yerli yerine koyacak ve halihazırda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle büyük bir sorumluluk yükledi" diyen Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini kınamak üzere acil toplantıya çağırdıklarını söyledi.

Kaynak: Reuters